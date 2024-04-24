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Ради мужа стала католичкой: Маргарита Суханкина рассказала, почему вернулась в православие

Маргарита Суханкина рассказала, как православная вера спасла ей жизнь

1:01
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина рассказала, как православная вера, посещение святых источников и монастырей спасли ей жизнь.

Маргарита Суханкина рассказала, как православная вера спасла ей жизнь
Фото: YouTube канал Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана" by Скриншот видео YouTube канала Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана" is licensed under public domain

В 2002 году у нее началась черная полоса: неудачи и болезни преследовали ее, но три дня паломничества по храмам и общения со священниками помогли ей восстановить душевное равновесие.

Однако ранее она предпочла этой вере религию мужа — хорвата Антуна Маруна. Он считал, что муж и жена должны быть одной веры, и она ради него стала католичкой. Но их брак был недолгим, и после венчания он стал ей изменять. А затем и вовсе заявил, что она ему больше не нужна.

Суханкина не стала возвращать бывшего мужа, но сама вернулась к православной вере, заново крестилась и причастилась.

"Сейчас точно могу сказать, что ни один мужчина, ни одна большая любовь не заставили бы меня изменить веру", — твердо заявляет Маргарита.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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