Несколько музыкантов группы "Би-2" подали заявку на получение гражданства Молдавии

Несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторые члены музыкального коллектива "Би-2" и члены их семей делают шаги для получения молдавского гражданства.

Фото: https://vk.com/b2band by ВК-аккаунт группы Би-2 is licensed under public domain

Руководитель пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел в своём Telegram-канале сообщил, что участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии.

Имена музыкантов Бэлуцел не назвал. Он отметил, что просьбу о вступлении в гражданство будет рассматривать лично президент Молдавии Майе Санду, которая изучит ходатайства в рамках установленной процедуры.

Ранее разразился скандал по поводу возможной депортации музыкантов группы Би-2 во главе с лидером музыкального коллектива из Таиланда в Россию.