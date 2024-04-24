Несколько музыкантов группы "Би-2" подали заявку на получение гражданства Молдавии

Некоторые члены музыкального коллектива "Би-2" и члены их семей делают шаги для получения молдавского гражданства.
Руководитель пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел в своём Telegram-канале сообщил, что участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии.
Имена музыкантов Бэлуцел не назвал. Он отметил, что просьбу о вступлении в гражданство будет рассматривать лично президент Молдавии Майе Санду, которая изучит ходатайства в рамках установленной процедуры.
Ранее разразился скандал по поводу возможной депортации музыкантов группы Би-2 во главе с лидером музыкального коллектива из Таиланда в Россию.
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