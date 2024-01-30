Четырёх задержанных в Таиланде музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль

Четырёх участников группы "Би-2", которых задержали в Таиланде, депортируют в Израиль. Как сообщает израильское издание Ynet, участники российской рок-группы не вернутся в Россию — даже те, кто прилетел в Таиланд по российскому паспорту.
Известно, что музыканты добились, чтобы их депортировали в Тель-Авив.
"После вмешательства министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде четверо членов израильской группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль", — сообщает портал.
При этом сообщается, что музыканты уже купили билеты на предстоящий рейс. Также предположительно, Шура, у которого есть паспорт Австралии, отправится туда, а другой артист, у которого есть американское гражданство, поедет в США.
Напомним, что участники группы "Би-2" были задержаны в минувший четверг за проведение концерта без необходимого разрешения на работу.
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