Певица Максим рассказала, что её дети отыскали письма её поклонников в залежах сувениров

Певица Максим рассказала, какую ценность отыскали её дети в "залежах сувениров".
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, получила трогательный привет из прошлого.
"Мои дети нашли на днях залежи сувениров, подарков и писем от посетителей моих концертов", — написала артистка в "Инстаграме"*.
Певица отметила, что её поклонники уже выросли, добились успехов в жизни и водят своих детей на концерты.
"Прошу вас не забывайте оставлять дату написания письма, чтобы я вместе с вами могла видеть, как течёт время, как мы живём и меняемся", — обратилась Максим с просьбой к своим поклонникам.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.