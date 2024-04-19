Певица Максим рассказала, что её дети отыскали письма её поклонников в залежах сувениров

Певица Максим рассказала о необычной находке своих детей из прошлого

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Максим рассказала, какую ценность отыскали её дети в "залежах сувениров".

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public domain

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, получила трогательный привет из прошлого.

"Мои дети нашли на днях залежи сувениров, подарков и писем от посетителей моих концертов", — написала артистка в "Инстаграме"*.

Певица отметила, что её поклонники уже выросли, добились успехов в жизни и водят своих детей на концерты.

"Прошу вас не забывайте оставлять дату написания письма, чтобы я вместе с вами могла видеть, как течёт время, как мы живём и меняемся", — обратилась Максим с просьбой к своим поклонникам.

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