Стало известно, сколько стоит выступление Глюкозы на корпоративе

Продюсер Лавров рассказал о высоком заработке Глюкозы на фоне конфликта с Фадеевым

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что перезапуск Максимом Фадеевым проекта Глюк'оZа не сильно повлияет на карьеру певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. Об этом пишет The Voice.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain

Мужчина утверждает, что у артистки уже давно другая команда, и хотя у нее нет прежних туров, она не особо переживает.

Лавров напомнил, что Чистякова замужем за успешным бизнесменов Александром Чистяковым, поэтому вряд ли нуждается в деньгах.

"У Наташи есть корпоративы, причем не из дешевых. Знаю, что она берет за них около €20-30 тыс.", — отметил он.

Известно, что Максим Фадеев решил перезапустить проект, который начинал вместе с Натальей на фоне ее участия в "голой" вечеринки. Он напомнил, что изначально придумывал Глюк'оZу для детской аудитории.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова из-за запрета на въезд в Литву.