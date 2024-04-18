Стало известно, сколько стоит выступление Глюкозы на корпоративе

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что перезапуск Максимом Фадеевым проекта Глюк'оZа не сильно повлияет на карьеру певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. Об этом пишет The Voice.
Мужчина утверждает, что у артистки уже давно другая команда, и хотя у нее нет прежних туров, она не особо переживает.
Лавров напомнил, что Чистякова замужем за успешным бизнесменов Александром Чистяковым, поэтому вряд ли нуждается в деньгах.
"У Наташи есть корпоративы, причем не из дешевых. Знаю, что она берет за них около €20-30 тыс.", — отметил он.
Известно, что Максим Фадеев решил перезапустить проект, который начинал вместе с Натальей на фоне ее участия в "голой" вечеринки. Он напомнил, что изначально придумывал Глюк'оZу для детской аудитории.
Ранее стало известно, что ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова из-за запрета на въезд в Литву.