Жена Андрея Макаревича* показала двухлетнего наследника лидера группы "Машина времени"

Жена Андрея Макаревича* показала двухлетнего сына

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн опубликовала кадры с сыном музыканта.

Фото: https://www.instagram.com/_einatklein_ by Инстаграграм Эйнат Кляйн is licensed under public domain

Жена-израильтянка лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* активно делится видео и фото с сыном по имени Эйтан в социальных сетях.

На одном из видео мальчик сидит за столиком для кормления и поёт что-то на иврите. 30 марта малышу исполнилось 2 года.

Эйтан родился в 2022 года в Тель-Авиве. Мальчик на 35 лет младше своего брата (старшего сына Макаревича — Ивана) и на 47 лет младше своей сестры (внебрачной дочери музыканта — Даны).

*признан Минюстом РФ иностранным агентом