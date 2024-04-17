Жена Андрея Макаревича* показала двухлетнего наследника лидера группы "Машина времени"

Супруга Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн опубликовала кадры с сыном музыканта.
Жена-израильтянка лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* активно делится видео и фото с сыном по имени Эйтан в социальных сетях.
На одном из видео мальчик сидит за столиком для кормления и поёт что-то на иврите. 30 марта малышу исполнилось 2 года.
Эйтан родился в 2022 года в Тель-Авиве. Мальчик на 35 лет младше своего брата (старшего сына Макаревича — Ивана) и на 47 лет младше своей сестры (внебрачной дочери музыканта — Даны).
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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