Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хорошая жвачка содержит ксилит, но не сдержит красители и экзотические вкусы
Нечаев предложил главе Верховного суда использовать ИИ
Врач развенчала миф о вреде крахмалистых овощей
Актриса Зендая появилась на публике в платье с кружевным корсетом
Ветеринары рассказали, как по-хитрому можно давать кошке лекарство
Веганская версия итальянского салата "Антипасто"
Украинского агента задержали в под Брянском
Украина не получит все деньги сразу, если Запад конфискует активы России
СНТ: правила, нюансы, подводные Камни
Жена Андрея Макаревича* показала двухлетнего наследника лидера группы "Машина времени"

Жена Андрея Макаревича* показала двухлетнего сына

0:44
Шоу-бизнес

Супруга Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн опубликовала кадры с сыном музыканта.

Жена Андрея Макаревича* показала двухлетнего сына
Фото: https://www.instagram.com/_einatklein_ by Инстаграграм Эйнат Кляйн is licensed under public domain

Жена-израильтянка лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* активно делится видео и фото с сыном по имени Эйтан в социальных сетях.

На одном из видео мальчик сидит за столиком для кормления и поёт что-то на иврите. 30 марта малышу исполнилось 2 года.

Эйтан родился в 2022 года в Тель-Авиве. Мальчик на 35 лет младше своего брата (старшего сына Макаревича — Ивана) и на 47 лет младше своей сестры (внебрачной дочери музыканта — Даны).

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Последние материалы
Минобороны: за 24 часа ПВО РФ сбила шесть ракет АТАСМS
Климатолог Клименко: климатическая миграция людей уже происходит
Почему ваша коробка передач может сломаться раньше времени?
Семь методов, которые французы используют для замедления процесса старения
Гаджиев: миротворцы РФ досрочно выходят из Карабаха
Гитарист Андрей Звонков покинул группу "Би-2"
Политолог Владимир Лепехин: венгерский премьер защищает национальные интересы
Эвелина Бледанс столкнулась с болезнью глаз после поддержки Аллы Пугачевой
Жена Андрея Макаревича* показала двухлетнего сына
В Петербурге изобрели прибор для проверки состояния деревьев без спиливания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников