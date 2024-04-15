"Сын за отца не ответчик": в Госдуме ответили на вопрос, нужно ли проверить Кологривого на связь с ВСУ из-за служащего там родственника

Депутат Шолохов: Кологривого не станут проверять на связь с ВСУ из-за отчима

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёра Никиту Кологривого вряд ли будут проверять на связь с ВСУ из-за признания, что в рядах украинских военных служит его отчим, а мать живёт на Украине. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

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"В любом случае, сын за отца не ответчик, что называется. И просто проверять каждого, у кого есть родственники на Украине, я думаю, у нас не хватит ни времени, ни средств, ни сил. Мы фактически одна страна в недалеком прошлом, и хочется верить, что и в будущем будем вместе, я имею в виду что если и не на уровне государств, то, по крайней мере, исторических связей. Что называется, поскреби любого русского, и какие-нибудь связи найдутся. Поэтому, я думаю, охоту на ведьм устраивать совершенно необходимости нет", — сказал парламентарий.

Ранее звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый рассказал о живущей на Украине матери и служащем в ВСУ отчиме. Он отметил, что в связи с ситуацией он находится меж огней.