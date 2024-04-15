Историк моды Александр Васильев высказался о туалетах в Европе в Средние века

Историк моды Александр Васильев оценил средневековые европейские туалеты

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев поделился информацией о туалетах в Европе.

Фото: https://vk.com/alexandrevassiliev by Вк-аккаунт Александра Васильева is licensed under public domain

Васильев отметил, что его пост о "немытой" Европе Средневековья, где ванны являлись привилегией аристогратии, вызвал всплеск активности аудитории.

Стилист решил продолжить тему и рассказал о туалетах в средневековой Европе. Он рассказал, что Древнем Риме уже функционировала канализация и работали платные общественные туплеты.

"В замках феодалов появились индивидуальные туалеты, нависающие над стенами донжона, с выходом в замковый ров. Эти туалеты были достаточно удобны, конкурировали с ночными горшками горожан и были вытеснены ватерклозетами в середине 19 века", — написал Васильев в "Инстаграме"*.

Историк моды объяснил, что в царской России ватерклозеты стали известны под названием "Unitas". После этого появилось известное нам слово унитаз.

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