Историк моды Александр Васильев высказался о туалетах в Европе в Средние века

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев поделился информацией о туалетах в Европе.
Васильев отметил, что его пост о "немытой" Европе Средневековья, где ванны являлись привилегией аристогратии, вызвал всплеск активности аудитории.
Стилист решил продолжить тему и рассказал о туалетах в средневековой Европе. Он рассказал, что Древнем Риме уже функционировала канализация и работали платные общественные туплеты.
"В замках феодалов появились индивидуальные туалеты, нависающие над стенами донжона, с выходом в замковый ров. Эти туалеты были достаточно удобны, конкурировали с ночными горшками горожан и были вытеснены ватерклозетами в середине 19 века", — написал Васильев в "Инстаграме"*.
Историк моды объяснил, что в царской России ватерклозеты стали известны под названием "Unitas". После этого появилось известное нам слово унитаз.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.