Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова: почему они до сих пор не женаты?

Михаил Шуфутинский и его долголетняя партнерша, танцовщица Светлана Юразова, находятся в отношениях почти 10 лет, но до сих пор не обзавелись официальным браком.
Шуфутинский утверждает, что у них просто не было времени об этом задумываться, так как они проводят много времени вместе и не видят необходимости оформлять отношения официально. Пара подчеркивает, что не обсуждает эту тему и не считает ее проблемой.
Однако, они признают, что иногда возникают конфликты, особенно из-за ревности со стороны Шуфутинского, который признается в своем вспыльчивом характере. Все же, они воспринимают это как проявление заботы друг о друге. Внук певца также подчеркивает, что ревность — это признак любви и заботы.
Также повысился гонорар сына шансонье.