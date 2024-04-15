Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова: почему они до сих пор не женаты?

Секреты Михаила Шуфутинского и его возлюбленной: почему они не спешат на свадьбу?

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Михаил Шуфутинский и его долголетняя партнерша, танцовщица Светлана Юразова, находятся в отношениях почти 10 лет, но до сих пор не обзавелись официальным браком.

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Шуфутинский утверждает, что у них просто не было времени об этом задумываться, так как они проводят много времени вместе и не видят необходимости оформлять отношения официально. Пара подчеркивает, что не обсуждает эту тему и не считает ее проблемой.

Однако, они признают, что иногда возникают конфликты, особенно из-за ревности со стороны Шуфутинского, который признается в своем вспыльчивом характере. Все же, они воспринимают это как проявление заботы друг о друге. Внук певца также подчеркивает, что ревность — это признак любви и заботы.