Максим Галкин* высказался об особенностях жизни в Израиле: "Как вы вообще тут живёте с такой чехардой"

Максим Галкин* высказался о правительстве Израиля: "У вас такая текучка"

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Максим Галкин* поделился политическими шутками об Израиле на концерте в Тель-Авиве.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Супруг Аллы Пугачёвой пожаловался израильтянам на концерте в Тель-Авиве, что никак не может разобраться в тонкостях политики Израиля.

"Я вообще не понимаю, как вы вообще тут живёте с такой чехардой. Тут без водки не разберёшься. Мне говорят, давай, переходи на кого-то. Что значит переходи? У вас такая текучка. Мы же разные в этом отношении. Вы своих запомнить не можете, я своего забыть не могу", — признался шоумен.

На выступлении он рассказывал о сложном политическом устройстве страны, в которую переехал с семьёй.

"Нет ничего более противоположного чем Госдума и Кнессет", — отметил юморист.

Ранее Максим Галкин* пожелал удачи ПВО Израиля.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.