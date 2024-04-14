Максим Галкин* стойко встретил атаку иранских дронов на Израиль за бокалом горячительного напитка

Юморист Максим Галкин* показал, как коротает время за выпивкой, находясь под ударами иранских дронов в Израиле.
Супруг Аллы Пугачёвой записал видео в Инстаграм**. На кадрах шоумен сидит во дворе дома с бокалом горячительного напитка.
"Предыдущее видео я удалил. Толи я лишенего виски выпил", — признался артист.
Он извинился за свою оговорку на иврите.
"Я перепутал. Я хотел сказать: "Удачи нашим ПВО", — объяснил Максим.
После юморист решил пойти спать, несмотря на беспокойную ночь.
"Спать пойду, угрозы — это серьёзно, конечно, но поспать как-то увлекательнее, чем скролить ленту. Если что, сирена разбудит", — объяснил Максим.
Галкин опроверг сообщения российских СМИ о том, что он находится не в Израиле.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.