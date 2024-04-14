Джастин Бибер и Хейли Бибер появились вместе на публике на фоне слухов о разводе

Джастин Бибер и его жена Хейли появились на фестивале Coachella, но не на сцене. Пара посетила открытие фестиваля в пятницу и была замечена, наслаждаясь выступлением Ланы Дель Рей.
Видео с мероприятия попало в социальные сети, где фанаты выразили радость от их счастливого вида, особенно учитывая слухи о проблемах в их отношениях. Несколько роликов показывают их вместе, кажущихся счастливыми и беззаботными.
Это произошло на фоне слухов о возможном разводе, начавшихся после поста отца Хейли, в котором он просил помолиться за пару. Однако после этого Хейли выразила свою любовь к Джастину в посте на своей странице в Instagram.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.