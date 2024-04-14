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Джастин Бибер и Хейли Бибер появились вместе на публике на фоне слухов о разводе

Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella

0:41
Шоу-бизнес

Джастин Бибер и его жена Хейли появились на фестивале Coachella, но не на сцене. Пара посетила открытие фестиваля в пятницу и была замечена, наслаждаясь выступлением Ланы Дель Рей.

Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Фото: инстаграм аккаунт Хайли Бибер

Видео с мероприятия попало в социальные сети, где фанаты выразили радость от их счастливого вида, особенно учитывая слухи о проблемах в их отношениях. Несколько роликов показывают их вместе, кажущихся счастливыми и беззаботными.

Это произошло на фоне слухов о возможном разводе, начавшихся после поста отца Хейли, в котором он просил помолиться за пару. Однако после этого Хейли выразила свою любовь к Джастину в посте на своей странице в Instagram.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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