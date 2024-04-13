Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская поделилась снимком с озорными наследниками.

Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public domain

Супруга Владимира Преснякова разместила в Инстаграм* фото в обнимку с сыновьями.

Наталья отдохнула с сыновьями Артемием и Иваном на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Она активно делилась курорным контентом. Мальчики катались в аквапарке, плавали в голубых бассейнах и всячески развлекались.

Певица успела сделать памятный снимок с рыжеволосыми наследниками, когда покидала курортное местечко.

Подписчиков очеровали сыновья Подольской и Преснякова.

"Младшенький — мама, старшенький — папа"; "Милая, красивые детки, конфетки сладкие" "Счастливая мама — счастливые дети", — писали фолловеры под постом Натальи.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской