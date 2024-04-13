Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась снимком с озорными наследниками.
Супруга Владимира Преснякова разместила в Инстаграм* фото в обнимку с сыновьями.
Наталья отдохнула с сыновьями Артемием и Иваном на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Она активно делилась курорным контентом. Мальчики катались в аквапарке, плавали в голубых бассейнах и всячески развлекались.
Певица успела сделать памятный снимок с рыжеволосыми наследниками, когда покидала курортное местечко.
Подписчиков очеровали сыновья Подольской и Преснякова.
"Младшенький — мама, старшенький — папа";
"Милая, красивые детки, конфетки сладкие"
"Счастливая мама — счастливые дети", — писали фолловеры под постом Натальи.
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