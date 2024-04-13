Данила Козловский отреагировал на свое удаление из титров в фильме "Летучий корабль" из-за его неоднозначной позиции по СВО

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Козловский с иронией отреагировал на отсутствие своего имени в титрах "Летучего корабля"

0:52
Шоу-бизнес

Актер и режиссер Данила Козловский, сыгравший нескольких Бабок-Ежек в новом фильме "Летучий корабль", с иронией отреагировал на то, что создатели картины удалили его имя из титров.

Козловский с иронией отреагировал на отсутствие своего имени в титрах "Летучего корабля"
Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

В своем блоге он отметил, что не смог найти в титрах имя того, что сыграл Бабок-Ежек.

"Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел. Кстати, фильм до сих пор в прокате, за что челобитную бьем министорке ЛОБ (Любимова Ольга Борисовна)", — написал Козловский.

Стоит отметить, что помимо Козловского из титров была удалена и актриса Ксения Раппопорт, хотя сцены с участием артистов остались в картине.

"Летучий корабль" снял режиссер Илья Учитель, сын известного кинематографиста Алексея Учителя.

Ранее Ирина Шейк и Брэдли Купер пришли на школьное собрание по отдельности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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