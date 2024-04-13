Данила Козловский отреагировал на свое удаление из титров в фильме "Летучий корабль" из-за его неоднозначной позиции по СВО

Актер и режиссер Данила Козловский, сыгравший нескольких Бабок-Ежек в новом фильме "Летучий корабль", с иронией отреагировал на то, что создатели картины удалили его имя из титров.
В своем блоге он отметил, что не смог найти в титрах имя того, что сыграл Бабок-Ежек.
"Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел. Кстати, фильм до сих пор в прокате, за что челобитную бьем министорке ЛОБ (Любимова Ольга Борисовна)", — написал Козловский.
Стоит отметить, что помимо Козловского из титров была удалена и актриса Ксения Раппопорт, хотя сцены с участием артистов остались в картине.
"Летучий корабль" снял режиссер Илья Учитель, сын известного кинематографиста Алексея Учителя.
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