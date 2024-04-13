Ирина Шейк и Брэдли Купер начали избегать друг друга

Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер пришли на школьное собрание дочери Леи раздельно. Об этом сообщает Daily Mail.
Журналисты заподозрили бывших избранников в конфликте, в связи с которым они не хотят появляться на публике вместе. В школу Ирина Шейк пришла в черном ломбере, длинной юбке и котильонах на высоких каблуках. Пишут, что она была напряженной.
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году, но сумели сохранить дружеские отношения ради общей дочери Леи. В суде они договорились о совместной опеке над девочкой.
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