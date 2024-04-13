Ольга Бузова рассказала о своей новой роли в кино и сложностях работы

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Ольга Бузова дебютировала в новой профессии

0:48
Шоу-бизнес

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова дебютировала в качестве озвучивающей актрисы в фильме "Дождь из мужчин".

Ольга Бузова дебютировала в новой профессии
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Она рассказала о своем опыте работы над проектом и сложностях, с которыми столкнулась. Бузова отметила, что озвучивание героини в этом фильме оказалось сложным, но увлекательным процессом, и она была хвалена режиссером за свое профессионализм и легкость в выполнении задач. Об этом сообщает KP.RU.

Артистка подчеркнула, что озвучивание требует передачи всех эмоций только голосом, что делает эту работу крайне сложной, но увлекательной. Бузова также поделилась, что ее опыт работы на телевидении помог ей в освоении новой профессии озвучивания, так как это требует хорошей сценической речи и ораторского искусства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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