Скончался легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли

На 84-и году жизни умер итальянский модельер Роберто Кавалли.
Из Италии пришла скорбная новость о смерти легендарного итальянского модельера Роберто Кавалли.
О кончине звезды модной индустрии сообщили близкие дизайнера. В 2023 году модельер стал отцом в шестой раз. Ребёнка ему подарила шведская модель Сандра Нильссон.
Основатель знаменитого бренда отошёл от дел почти 10 лет назад. Он продал бренд компании Clessidra.
Ранее сообщалось о смерти певца Евгения Кунгурова.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.