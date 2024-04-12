Скончался легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли

Ушёл из жизни знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли

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На 84-и году жизни умер итальянский модельер Роберто Кавалли.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Из Италии пришла скорбная новость о смерти легендарного итальянского модельера Роберто Кавалли.

О кончине звезды модной индустрии сообщили близкие дизайнера. В 2023 году модельер стал отцом в шестой раз. Ребёнка ему подарила шведская модель Сандра Нильссон.

Основатель знаменитого бренда отошёл от дел почти 10 лет назад. Он продал бренд компании Clessidra.

Ранее сообщалось о смерти певца Евгения Кунгурова.