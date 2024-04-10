Шура в деталях рассказал, что чувствовал во время микроинсульта

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) рассказал, что не сразу осознал, что перенес микроинсульт.
Свои недомогания артист связывал с хронической усталостью и длительными поездками. Его команда заподозрила неладное после того, как у него пропала речь.
"Читали в интернете о симптомах микроинсульта и говорили, что все сходится. Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз", — вспомнил певец в беседе с PROZvezd.
Исполнитель заверил, что в настоящее время чувствует себя прекрасно, выразив надежду на отсутствие рецидивов.
Микроинсульт артиста случился в середине прошлого года — тогда его доставили в реанимацию в Крыму, а затем перевезли в Москву.
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