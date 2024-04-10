Бывший директор Софии Ротару нашел оправдание для певицы, которая промолчала на фоне трагедии в "Крокусе"

Продюсер Лавров рассказал о нелюбви к публичной скорби Софии Ротару на фоне теракта в "Крокусе"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концертный директор и музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с "МК" заявил, что советская исполнительница София Ротару промолчала о событиях в "Крокусе" из-за нелюбви к публичной скорби.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Ротару в Инстаграм is licensed under public domain

Сергей Лавров объяснил, что свои соцсети артистка ведет не сама, за нее это делает невестка. А отсутствие скорбящих постов он объяснил тем, что исполнительница не любит выносить переживания на суд общественности.

"То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно", — поделился Лавров.

Он заявил, что не подписан на блог звезды, так как понимает, что она не самостоятельно ведет страницу. Продюсер пояснил, что со здоровьем у 77-летней Ротару проблем нет, но ждать ее возвращения на сцену не стоит.

Ранее стало известно, что певцу Вячеславу Добрынину предлагали миллионы за появление на ТВ.