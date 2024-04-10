Бывший директор Софии Ротару нашел оправдание для певицы, которая промолчала на фоне трагедии в "Крокусе"

Концертный директор и музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с "МК" заявил, что советская исполнительница София Ротару промолчала о событиях в "Крокусе" из-за нелюбви к публичной скорби.
Сергей Лавров объяснил, что свои соцсети артистка ведет не сама, за нее это делает невестка. А отсутствие скорбящих постов он объяснил тем, что исполнительница не любит выносить переживания на суд общественности.
"То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно", — поделился Лавров.
Он заявил, что не подписан на блог звезды, так как понимает, что она не самостоятельно ведет страницу. Продюсер пояснил, что со здоровьем у 77-летней Ротару проблем нет, но ждать ее возвращения на сцену не стоит.
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