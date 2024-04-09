Марию Шукшину возмутило резкое общение главы Оренбургской области с жителями Орска

Марии Шукшиной не понравилось общение губернатора Оренбургской области с населением

Актриса Мария Шукшина высказалась о встрече губернатора Оренбургской области с жителями затопленных районов региона.

Фото: https://vk.com/club4852516 by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public domain

Заслуженная артистка России опубликовала в Telegram-канале видео, на котором глава пострадавшего от наводнения региона требует, чтобы пришедшие с ним на встречу люди выключили мобильные телефоны.

Граждане же настаивают на съёмке встречи, так как считают, что присутствующие на собрании СМИ вырежут острые моменты беседы. Губернатор всё же настоял на встрече с выключенными камерами смартфонов.

Этот инцидент возмутил Марию Шукшину.

"Как там по Конституции? Народ источник власти? Могу точно сказать, что когда человек (губернатор Оренбургской области Паслер Д. В.) приезжает на помощь, он с теми, кому хочет помочь, так не разговаривает. Значит, цель такого приезда — другая", — выразила своё мнение актриса.