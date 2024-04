Марию Шукшину возмутило резкое общение главы Оренбургской области с жителями Орска

Актриса Мария Шукшина высказалась о встрече губернатора Оренбургской области с жителями затопленных районов региона.

Фото: https://vk.com/club4852516 by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public domain