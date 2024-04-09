Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Самаре разработали систему климат-контроля для орбитальной биолаборатории
Секрет успеха ЗРПК "Панцирь-М" в борьбе с Storm Shadow в его новом модуле управления
Дизайнер назвала три нежелательных для интерьера жилых помещений цвета
ГИБДД ужесточает контроль за проверкой светового оборудования автомобиля
Блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес
Люди в Орске надеялись на власти и не готовились к тому, чтобы всё вывезти
Жители городка в Одесской области демонтировали систему оповещения, "чтобы не мешала спать"
Черчесов считает, что матч против парагвайцев был бы более информативным
4 фильма, которые разрушили браки голливудских актёров
Марию Шукшину возмутило резкое общение главы Оренбургской области с жителями Орска

Марии Шукшиной не понравилось общение губернатора Оренбургской области с населением

Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина высказалась о встрече губернатора Оренбургской области с жителями затопленных районов региона.

Марии Шукшиной не понравилось общение губернатора Оренбургской области с населением
Фото: https://vk.com/club4852516 by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public domain

Заслуженная артистка России опубликовала в Telegram-канале видео, на котором глава пострадавшего от наводнения региона требует, чтобы пришедшие с ним на встречу люди выключили мобильные телефоны.

Граждане же настаивают на съёмке встречи, так как считают, что присутствующие на собрании СМИ вырежут острые моменты беседы. Губернатор всё же настоял на встрече с выключенными камерами смартфонов.

Этот инцидент возмутил Марию Шукшину.

"Как там по Конституции? Народ источник власти? Могу точно сказать, что когда человек (губернатор Оренбургской области Паслер Д. В.) приезжает на помощь, он с теми, кому хочет помочь, так не разговаривает. Значит, цель такого приезда — другая", — выразила своё мнение актриса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Часове Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Последние материалы
Почему возникает гусиная кожа на руках и ногах и как с ней бороться
Из музеев в Кургане эвакуируют ценности из-за угрозы паводка
Как ухаживать за магнолией?
Юрист посоветовал перекрыть воду в квартире при длительном отъезде
Быстрая тренировка для пресса от Шакиры
Почему Том Хэнкс не играет злодеев и супергероев
Жарим в воке свинину с чесноком и зелёным луком
Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, которые оказывают воздействие на рост волос
Актёр Юрий Стоянов признался, что сыновья его так и не простили
Туристам из Ростова не понравилась путешествие на машине в Крым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников