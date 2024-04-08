Освобождение от оплаты ЖКХ в затопленных районах: губернатор области гарантирует

Жители затопленных территорий Орска освобождены от оплаты ЖКУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оплата за коммунальные услуги в затопленных районах Оренбургской области не будет взиматься, если возникнет любой инцидент. Губернатор региона Денис Паслер подчеркнул, что надзорные органы будут реагировать на любые обстоятельства.

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Ранее власти области уже заявляли о том, что жертвам наводнений не придется оплачивать коммунальные услуги.

"Вчера мы приняли решение не начислять оплату за ЖКХ. В случае возникновения каких-либо инцидентов, соответствующие надзорные органы — полиция, прокуратура, следственные органы — обязательно предпримут все необходимые меры в соответствии с законом для выполнения решений штаба по чрезвычайным ситуациям", — сообщил Паслер журналистам.

В настоящее время в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.