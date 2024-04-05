63-летний Олег Меньшиков удивил поклонников своей внешностью

Актер Олег Меньшиков удивил моложавым видом на свежих фотографиях

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Российский актер Олег Меньшиков появился на премьере шоу "Табу" кабаре-театра Crave. Снимки с артистом, появившиеся в Сети, удивили публику.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Знаменитый режиссер появился на мероприятии в компании своей жены Анастасии Черновой, оба пришли в элегантных черных нарядах. Интернет-пользователи отметили стиль, которого придерживается Меньшиков.

Комментаторы выразили свое восхищение его внешним видом и отметили, что молодая супруга "требует соответствующего стиля".

Олег Меньшиков и его 40-летняя супруга состоят в браке почти 20 лет. Они познакомились в 2003 году, а поженились в 2005 году.

Ранее Юлия Михалкова рассказала об общении с другими участниками коллектива.