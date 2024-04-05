Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова честно рассказала про взаимоотношения с бывшими коллегами

Звезда программы "Уральские пельмени" Юлия Михалкова в своем блоге рассказала, что на постоянной основе общаться с бывшими коллегами по шоу.
В своем блоге она отметила, что поддерживает связь лишь с некоторыми участниками коллектива. В настоящее время Михалкова больше не привязана к проекту никакими юридическими и иными обязательствами.
"Ни в каких проектах шоу не участвую. При этом с некоторыми участниками мы до сих пор по-товарищески общаемся. Например, с Андреем Рожковым, Димой Соколовым", — написала Михалкова.
Юлия Михалкова ушла из программы в 2019 году, так как "переросла шоу".
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