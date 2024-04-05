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Как выглядела Алана Мамаева до всех пластических операций

Алана Мамаева опубликовала фото до пластических операций

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Шоу-бизнес

Модель Алана Мамаева не скрывает, что часто обращалась к пластическим хирургам. Подписчикам знаменитость решила продемонстрировать фото времен юности, до того, как обратилась к специалистам.

Алана Мамаева опубликовала фото до пластических операций
Фото: rutube.ru by канал Сокровища императора is licensed under public domain

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева выглядит совершенно иначе, подписчики пишут, что на кадрах как будто бы представлен другой человек.

Недавно Алана сообщила в своих соцсетях, что ее экс-супруг решил отобразиться в суд, чтобы взыскать с нее 10 миллионов рублей. Спортсмен считает, что мать его дочери неосновательно обогатилась во время их брака.

Экс-возлюбленные расстались три года назад, за это время футболист успел жениться — нынешняя избранница родила ему сына.

Ранее Бритни Спирс выложила романтичное видео с бывшим мужем и удалила пост.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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