Как выглядела Алана Мамаева до всех пластических операций

Модель Алана Мамаева не скрывает, что часто обращалась к пластическим хирургам. Подписчикам знаменитость решила продемонстрировать фото времен юности, до того, как обратилась к специалистам.
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева выглядит совершенно иначе, подписчики пишут, что на кадрах как будто бы представлен другой человек.
Недавно Алана сообщила в своих соцсетях, что ее экс-супруг решил отобразиться в суд, чтобы взыскать с нее 10 миллионов рублей. Спортсмен считает, что мать его дочери неосновательно обогатилась во время их брака.
Экс-возлюбленные расстались три года назад, за это время футболист успел жениться — нынешняя избранница родила ему сына.
Ранее Бритни Спирс выложила романтичное видео с бывшим мужем и удалила пост.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.