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Украинку Лободу уличили в плагиате российской певицы

Инстасамка обвинила Лободу в плагиате образа Анны Asti

0:53
Шоу-бизнес

Рэп-исполнительница Инстасамка оставила комментарий под публикацией украинской певицы Светланы Лободы с новым клипом на песню "Имя". Она упрекнула ее в копировании образа популярной артистки Анны Asti.

Инстасамка обвинила Лободу в плагиате образа Анны Asti
Фото: youtube.com by канал LOBODA is licensed under public domain

Как пишет Telegram-канал "Звездач", девушка написала: "Ты не Асти, отдыхай".

При этом комментарий оценили больше трех тысяч человек. В последнее время все чаще звучат сравнения в Сети Светланы Лободы и Анны Asti. При этом украинский продюсер Нателла Крапивина обвиняла именно последнюю в копировании образов Лободы и называла ее "Лободой для бедных".

Сама Анна в 2022 году отвечала на сравнения с украинской певицей и говорила, что таким образом хейтеры лишь подтверждают — она все делает правильно.

Ранее Клава Кока купила подруге дорогостоящие туфли.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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