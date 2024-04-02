Клава Кока похвасталась подарком для подруги за 97 тысяч рублей

Российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова — настоящее имя) поделилась в своем блоге, что приобрела на день рождения подруге туфли за 97 тысяч рублей в качестве презента.
Она показала распаковку черных остроносых туфель бренда Prada. На сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) такую пару обуви можно приобрести за 97 тысяч рублей.
Кока пояснила, что приобрела их в подарок своей подруге, которая работает у нее менеджером, и пояснила, что они будут вместе ходить "на острых носах".
"Кстати, это последний писк моды", — заявила исполнительница.
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