Клава Кока похвасталась подарком для подруги за 97 тысяч рублей

Клава Кока купила в подарок подруге туфли за 97 тысяч рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова — настоящее имя) поделилась в своем блоге, что приобрела на день рождения подруге туфли за 97 тысяч рублей в качестве презента.

Фото: youtube.com by канал Клава Кока is licensed under public domain

Она показала распаковку черных остроносых туфель бренда Prada. На сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) такую пару обуви можно приобрести за 97 тысяч рублей.

Кока пояснила, что приобрела их в подарок своей подруге, которая работает у нее менеджером, и пояснила, что они будут вместе ходить "на острых носах".

"Кстати, это последний писк моды", — заявила исполнительница.

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