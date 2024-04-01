Ольга Бузова вернулась в Москву после критики на фоне теракта в "Крокусе"

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем блоге рассказала, что вернулась в Москву.
Недавно она улетала отдыхать в Таиланд, откуда продолжала общаться с поклонниками. Так, на прошлой неделе она поделилась фотоснимком в купальнике.
1 апреля звезда призналась в соцсетях, что вернулась домой, в Россию. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена с огромной корзиной цветов.
"Оля дома", — написала артистка.
Не так давно Ольга Бузова заинтриговала поклонников ювелирным украшением на безымянном пальце правой руки. Она не раскрывает имя своего возлюбленного, но намекает, что в скором времени может пойти под венец.
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