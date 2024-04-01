Ольга Бузова вернулась в Москву после критики на фоне теракта в "Крокусе"

Ольга Бузова сообщила о возвращении в Москву

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем блоге рассказала, что вернулась в Москву.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Недавно она улетала отдыхать в Таиланд, откуда продолжала общаться с поклонниками. Так, на прошлой неделе она поделилась фотоснимком в купальнике.

1 апреля звезда призналась в соцсетях, что вернулась домой, в Россию. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена с огромной корзиной цветов.

"Оля дома", — написала артистка.

Не так давно Ольга Бузова заинтриговала поклонников ювелирным украшением на безымянном пальце правой руки. Она не раскрывает имя своего возлюбленного, но намекает, что в скором времени может пойти под венец.

Ранее звезда "Уральских пельменей" рассказала о смене религии.