"Приняла ислам": звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева вызвала гнев поклонников из-за неудачной шутки

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева в День смеха рассказала подписчикам о смене религии.
Она опубликовала фото возле мечети шейха Зайда в Абу-Даби.
"Приняла ислам, остаюсь жить в Дубае", — подписала она публикацию.
Интернет-пользователи не смогли понять, пошутила ли знаменитость, но юмор не оценили и написали, что шутить про религию неуместно.
Илана Исакжанова родилась в Киргизии в 1988 году в многодетной семье. Спустя десять лет родители приняли решение покинуть страну и перебраться в Санкт-Петербург. В настоящее время она замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным, с которым воспитывает дочь Диану.
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