Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как избавиться от кота, который пытается проникнуть в ваш дом
Мошенники оставили пенсионерку без жилья и миллионных сбережений
Диетолог Соломатина: каркаде повышает иммунитет и понижает "плохой" холестерин
Комплексный подход к лечению: психологическая помощь в рамках ОМС
JAP: подавление скуки на работе снижает производительность труда
Создаём идеальные условия для выращивания роз
Костомаров: "Я начинаю прогрессировать на льду. Хотелось бы ещё покататься, потанцевать"
Туристка из России предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна
Бренд-шеф Рябикина поделилась рецептом необычных постных кабачковых оладий "с секретом"
Иноагенты еще на плаву: Би-2 продолжает зарабатывать большие деньги в России

Группа Би-2 продолжает зарабатывать большие деньги в России

0:40
Шоу-бизнес

Группа "Би-2" покинула Россию летом 2022 года после того, как их солиста, Лева* Би-2, признали иноагентом из-за негативных высказываний о стране и власти. В ходе мирового турне они столкнулись с проблемами, включая задержание и депортацию из Таиланда.

Группа Би-2 продолжает зарабатывать большие деньги в России
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Однако, несмотря на уход из страны, группа продолжает зарабатывать в России через зарегистрированную там компанию. Выручка компании "Группа Би-2" в 2023 году сократилась, а чистая прибыль ушла в минус, что отличается от предыдущего года, когда был зафиксирован лишь небольшой убыток.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Последние материалы
Группа Би-2 продолжает зарабатывать большие деньги в России
Мошенники оставили пенсионерку без жилья и миллионных сбережений
Диетолог Соломатина: каркаде повышает иммунитет и понижает "плохой" холестерин
Комплексный подход к лечению: психологическая помощь в рамках ОМС
JAP: подавление скуки на работе снижает производительность труда
Создаём идеальные условия для выращивания роз
Костомаров: "Я начинаю прогрессировать на льду. Хотелось бы ещё покататься, потанцевать"
Туристка из России предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна
Бренд-шеф Рябикина поделилась рецептом необычных постных кабачковых оладий "с секретом"
Правильная последовательность при принятии душа: секреты заботы о коже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников