Иноагенты еще на плаву: Би-2 продолжает зарабатывать большие деньги в России

Группа "Би-2" покинула Россию летом 2022 года после того, как их солиста, Лева* Би-2, признали иноагентом из-за негативных высказываний о стране и власти. В ходе мирового турне они столкнулись с проблемами, включая задержание и депортацию из Таиланда.
Однако, несмотря на уход из страны, группа продолжает зарабатывать в России через зарегистрированную там компанию. Выручка компании "Группа Би-2" в 2023 году сократилась, а чистая прибыль ушла в минус, что отличается от предыдущего года, когда был зафиксирован лишь небольшой убыток.
* — признан иностранным агентом.
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