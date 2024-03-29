Телеведущий Егор Иващенко планирует жениться на балерине Анастасии Волочковой

"Настя — не из доступных и дешевых женщин": телеведущий прокомментировал роман с Волочковой

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Егор Иващенко, известный телеведущий и экс-участник "фабрики", признался в намерении жениться на 48-летней балерине Анастасии Волочковой.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

Он подарил ей дорогие бриллиантовые серьги и пригласил на свидание, которое прошло в подмосковном особняке Волочковой. Иващенко также рассказал о своих усилиях в организации романтического вечера и подготовке к гостям, включая выбор качественной рыбы для ужина.

"Да, качественное питание — дорогое удовольствие, но и Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов", — рассказал Иващенко.

Телеведущий выразил уверенность в своей поддержке балерины и ее проектов, готовясь к совместному будущему и новым вызовам.