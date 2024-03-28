Британские власти обвиняют Россию в распространении слухов о состоянии здоровья принцессы Уэльской

Россия обвиняется в манипуляции слухами о состоянии здоровья принцессы Уэльской

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Согласно информации из Daily Telegraph, британские власти считают, что слухи о состоянии здоровья принцессы Уэльской были распространены Россией.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Позиция Китая, России и Ирана вызывает обеспокоенность в правительстве, так как эти страны предположительно участвуют в распространении теорий заговора о принцессе с целью дестабилизации обстановки в Великобритании.

Принцесса Кейт Миддлтон официально сообщила о своем заболевании раком, которое было обнаружено в результате тестов после операции в январе.