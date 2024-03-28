Согласно информации из Daily Telegraph, британские власти считают, что слухи о состоянии здоровья принцессы Уэльской были распространены Россией.
Позиция Китая, России и Ирана вызывает обеспокоенность в правительстве, так как эти страны предположительно участвуют в распространении теорий заговора о принцессе с целью дестабилизации обстановки в Великобритании.
Принцесса Кейт Миддлтон официально сообщила о своем заболевании раком, которое было обнаружено в результате тестов после операции в январе.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".