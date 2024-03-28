Дмитрий Шепелев появился на публике со своими сыновьями и падчерицей

Телеведущий Дмитрий Шепелев привёл в шоу "В кругу друзей" троих детей.
Шепелев явился на передачу в компании сыновей (10-летнего Платона от Жанны Фриске и 3-летнего сына Тихона от брака с Екатериной Тулуповой). С сыновьями пришла также падчерица звезды ТВ Лада.
Дмитрий объяснил, что долго ему не пришлось уговаривать детей посетить интересную передачу, в которой свои таланты показывают разные животные и птицы.
"Платон и Лада погладили и подержали на руках всех без исключения — они очень нежно любят животных. Впечатления от съемок у них самые тёплые — так много впечатлений! — поделился эмоциями Шепелев.
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