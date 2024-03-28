Дмитрий Шепелев появился на публике со своими сыновьями и падчерицей

Дмитрий Шепелев вышел в свет с сыновьями и падчирицей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев привёл в шоу "В кругу друзей" троих детей.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Шепелева

Шепелев явился на передачу в компании сыновей (10-летнего Платона от Жанны Фриске и 3-летнего сына Тихона от брака с Екатериной Тулуповой). С сыновьями пришла также падчерица звезды ТВ Лада.

Дмитрий объяснил, что долго ему не пришлось уговаривать детей посетить интересную передачу, в которой свои таланты показывают разные животные и птицы.

"Платон и Лада погладили и подержали на руках всех без исключения — они очень нежно любят животных. Впечатления от съемок у них самые тёплые — так много впечатлений! — поделился эмоциями Шепелев.

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