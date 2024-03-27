Певец Ярослав Сумишевский отмечает день рождения падчерицы, осиротевшей после смерти жены

Певец Ярослав Сумишевский трогательно поздравил падчерицу Александру с днём рождения.
Звёздный отчим обратился к девушке в микроблоге в честь её 19-летия.
"Желаю тебе прекрасного года и незабываемых впечатлений. Не бойся выходить за рамки, исследовать мир и идти к своей мечте. Пусть каждый день приносит тебе улыбку и радость в сердце", — написал Сумишевский в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Сумишевский один воспитывает сына Мирослава после гибели супруги в автокатастрофе в январе 2021 года.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.