Певец Ярослав Сумишевский отмечает день рождения падчерицы, осиротевшей после смерти жены

Певец Ярослав Сумишевский отмечает день рождения дочери погибшей супруги

Певец Ярослав Сумишевский трогательно поздравил падчерицу Александру с днём рождения.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Сумишевского

Звёздный отчим обратился к девушке в микроблоге в честь её 19-летия.

"Желаю тебе прекрасного года и незабываемых впечатлений. Не бойся выходить за рамки, исследовать мир и идти к своей мечте. Пусть каждый день приносит тебе улыбку и радость в сердце", — написал Сумишевский в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Сумишевский один воспитывает сына Мирослава после гибели супруги в автокатастрофе в январе 2021 года.