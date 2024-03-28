Киркоров после теракта в "Крокусе" обратился к россиянам словами Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров процитировал слова из песни бывшей жены Аллы Пугачевой. Таким образом он выразил поддержку россиянам на фоне теракта в "Крокусе Сити Холле" в рамках мемориального музыкального марафона от "Русского Радио".
Он указал на то, что в России случилась "большая беда", но жизнь продолжается.
"Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых", — озвучил певец строки из песни Примадонны "Скупимся на любовь".
На прошедшем мероприятии Киркоров исполнил композицию из фильма "Нюрнберг" и песню "Летите, летите, белые птицы". Артист заявил, что сейчас ему хочется петь исключительно о любви и вере в будущее.
Филипп Киркоров в своем блоге 24 марта, в день общенационального траура, призвал россиян сплотиться после ужасных событий в Красногорске.
Ранее Полина Гагарина показала фигуру в белом боди.
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