Киркоров после теракта в "Крокусе" обратился к россиянам словами Пугачевой

Киркоров обратился к россиянам после теракта в "Крокусе" словами из песни Пугачевой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров процитировал слова из песни бывшей жены Аллы Пугачевой. Таким образом он выразил поддержку россиянам на фоне теракта в "Крокусе Сити Холле" в рамках мемориального музыкального марафона от "Русского Радио".

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain

Он указал на то, что в России случилась "большая беда", но жизнь продолжается.

"Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых", — озвучил певец строки из песни Примадонны "Скупимся на любовь".

На прошедшем мероприятии Киркоров исполнил композицию из фильма "Нюрнберг" и песню "Летите, летите, белые птицы". Артист заявил, что сейчас ему хочется петь исключительно о любви и вере в будущее.

Филипп Киркоров в своем блоге 24 марта, в день общенационального траура, призвал россиян сплотиться после ужасных событий в Красногорске.

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