Депутат Госдумы Олег Нилов призвал оставить Аллу Пугачёву в покое: "Дайте ей жить спокойно"

Депутат Госдумы Олег Нилов объяснил, почему, на его взгляд, не стоит трогать Аллу Пугачёву.
Нилов не поддержал инициативу главы ФПБК Виталия Бородина признать 74-летнюю народную артистку СССР иностранным агентом. В вину Примадонне ставится её молчание о теракте в "Крокус Сити Холле".
"Не надо уже трогать Аллу Борисовну. Дайте ей жить спокойно, пусть она поёт детям колыбельные песни. И не надо ей столько внимания уделять", — выразил свою позицию депутат Нилов.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов не исключил попадание Аллы Пугачёвой в реестр иностранных агентов.
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