Депутат Госдумы Олег Нилов призвал оставить Аллу Пугачёву в покое: "Дайте ей жить спокойно"

Депутат Госдумы Олег Нилов заступился за Аллу Пугачёву, которую могут признать иноагентом

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Олег Нилов объяснил, почему, на его взгляд, не стоит трогать Аллу Пугачёву.

Фото: Инстаграм Аллы Пугачёвой

Нилов не поддержал инициативу главы ФПБК Виталия Бородина признать 74-летнюю народную артистку СССР иностранным агентом. В вину Примадонне ставится её молчание о теракте в "Крокус Сити Холле".

"Не надо уже трогать Аллу Борисовну. Дайте ей жить спокойно, пусть она поёт детям колыбельные песни. И не надо ей столько внимания уделять", — выразил свою позицию депутат Нилов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов не исключил попадание Аллы Пугачёвой в реестр иностранных агентов.