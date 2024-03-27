Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов назвал Pravda. Ru причины, которые, по его мнению, позволяют Минюсту РФ занести певицу Аллу Пугачёву в единый реестр иностранных агентов.

"Она жена иноагента, как жена иноагента она может тоже получить статус иноагента, почему нет? По каким критериям Минюст выдаёт вот это звание, этот статус иноагента, какие условия должны быть? Это высказывания против России и российской армии, порочащие честь президента России, сотрудничество с иностранными компаниями, которые финансируют терроризм и противоправную русофобскую деятельность.

Наверное, есть ещё какие-то пункты, подо что может попасть Пугачева", — считает Соседов.