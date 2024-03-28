Группа "Пикник" изменила свой репертуар на концерте в Петербурге, убрав неуместные песни

Музыкальный коллектив "Пикник" пересмотрел свой песенный репертуар на концерте в Санкт-Петербурге.
Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский объяснил своё решение выступать перед зрителями, несмотря на теракт в "Крокус Сити Холле" словами: "Надо играть, несмотря ни на что".
К организации концерта "Пикника" с Петербурге подошли отвественно. На мероприяти дежурят правоохранительные органы, которые тщательно проверяют всех зрителей на входе в концертный зал "Октябрьский".
Все средства от продажи билетов пойдут на благотварительные цели. Они будут направлены пострадавшим от атаки террористов в "Крокусе".
Все места на представление были распроданы, несмотря на то, что у зрителей, по их признанию, были мысли сдать ранее купленные билеты.
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