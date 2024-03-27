Лариса Гузеева уличила аферистов в мошенничестве: "Не ведитесь"

Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла мошенническую схему: "Беспредел"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева вывела на чистую воду мошенников, которые прикрывались её именем.

Фото: Инстаграм Ларисы Гузеевой

Гузеева опубликовала в Инстаграм* липовый анонс её встречи с публикой. Мошенники обещали поклонникам актрисы встречу с кумиром за 5 тысяч рублей.

Телесваха бурно отреагировала на мошенническую схему.

"Беспредел! Не ведитесь пожалуйста! Я никуда и никогда не езжу ни с какими встречами! Если знаете, как дать по рукам этим проходимцам и ворам, кто такое стряпает — поделитесь", — написала под недостоверной информацией звезда ТВ.

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