Лариса Гузеева уличила аферистов в мошенничестве: "Не ведитесь"

Телеведущая Лариса Гузеева вывела на чистую воду мошенников, которые прикрывались её именем.
Гузеева опубликовала в Инстаграм* липовый анонс её встречи с публикой. Мошенники обещали поклонникам актрисы встречу с кумиром за 5 тысяч рублей.
Телесваха бурно отреагировала на мошенническую схему.
"Беспредел! Не ведитесь пожалуйста! Я никуда и никогда не езжу ни с какими встречами! Если знаете, как дать по рукам этим проходимцам и ворам, кто такое стряпает — поделитесь", — написала под недостоверной информацией звезда ТВ.
Ранее актрису Агату Муцениеце возмутили испортившиеся продукты в супермаркете.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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