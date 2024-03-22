Певец Стас Пьеха о теракте в Крокус Сити Холле: бесчеловечно, чудовищно и уродливо

Певец Стас Пьеха поддержал тех, кто попал в беду в Крокус Сити Холле.
Стас Пьеха назвал происходящее в концертном зеле Крокус Сити Холл бесчеловечным, чудовищным и уродливым.
"Какая трагедия, какой кошмар. Молимся за тех, кто всё ещё в здании! Помоги им Господь", — написал артист в Инстаграм*.
Ранее лидер группы "Руки вверх" заявил о переносе своего концерта в связи с трагическими событиями в Крокус Сити Холле.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.