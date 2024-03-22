Певец Стас Пьеха о теракте в Крокус Сити Холле: бесчеловечно, чудовищно и уродливо

Стас Пьеха высказался о трагедии в Крокус Сити Холле

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха поддержал тех, кто попал в беду в Крокус Сити Холле.

Фото: ВК-аккаунт Стаса Пьехи

Стас Пьеха назвал происходящее в концертном зеле Крокус Сити Холл бесчеловечным, чудовищным и уродливым.

"Какая трагедия, какой кошмар. Молимся за тех, кто всё ещё в здании! Помоги им Господь", — написал артист в Инстаграм*.

Ранее лидер группы "Руки вверх" заявил о переносе своего концерта в связи с трагическими событиями в Крокус Сити Холле.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской