Певец Сергей Жуков отказался проводить концерт из-за трагедии в Крокус Сити Холле

Сергей Жуков высказалася по поводу трагедии в Крокус Сити Холле: у меня трясутся руки

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков прокомментировал трагедию в Крокус Сити Холле.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Жукова

Жуков рассказал, что узнал о трагедии к концертном зале Крокус Сити Холл сразу после окончания концерта в Пензе. Далее артист должен был выступить в Саратове, однако принял решение о переносе своего выступлления.

"Друзья… у меня трясутся руки. То, что случилось сегодня в Крокусе — ужасно. Представить и осознать такое совершенно невозможно", — написал певец в Инстаграм*.

Он объяснил, что в таких обстоятельствах не может продолжать веселить публику. Он призвал всех молиться о спасении пострадавших.

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