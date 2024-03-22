Жена Прилучного ответила на нападки после новости о задержании её отца: не даёт покоя счасливая жизнь

Жена Павла Приличного, актриса Зепюр Брутян, осадила хейтеров, которые атаковали её после новости о задержании её отца.
В Сети появилась информация о том, что отца Брутян залержали по обвинению в организации незаконного игрового бизнеса.
Супруга Прилучного заверила, что информация о задержании её родителя недостоверна.
"Кому-то не даёт покоя тот факт, что у нас спокойная, счастливая жизнь", — заявила Зепюр в социальных сетях.
В браке Павел Прилучный и Зепюр Брутян находятся уже больше года. Весной 2023 года у них родился наследник — сын Микаэль.
Ранее между бывшей женой Прилучного Агатой Муцениеце и Зепюр Брутян разразился публичный скандал.
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