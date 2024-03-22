"Бургер кинг" внёс актёра Никиту Кологривого в чёрный список: Кологривому вход воспрещён

На сети ресторанов "Бургер кинг" появилось объявление о том, что актёру Никите Кологривому вход в заведение общепита запрещён.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King отказалась обслуживать звезду сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого.
"С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане "Бургер Кинг". Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте "Воппер", — гласит текст наружного объявления, на котором перечёркнута фотография Никиты Кологривого.
Директор компании Иван Шестов в беседе с "Газете.Ru" объяснил, что в заведении не будут обслуживать актёра до тех пор, пока он не извиниться перед покусанной официанткой.
Ранее телеведущая Эвелина Блёданс отметила, что Никита Кологривый идёт к олимпу славы через укусы.
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