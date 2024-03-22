"Бургер кинг" внёс актёра Никиту Кологривого в чёрный список: Кологривому вход воспрещён

"Бургер кинг" запретил Никите Кологривому появляться в заведении общепита

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На сети ресторанов "Бургер кинг" появилось объявление о том, что актёру Никите Кологривому вход в заведение общепита запрещён.

Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King отказалась обслуживать звезду сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого.

"С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане "Бургер Кинг". Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте "Воппер", — гласит текст наружного объявления, на котором перечёркнута фотография Никиты Кологривого.

Директор компании Иван Шестов в беседе с "Газете.Ru" объяснил, что в заведении не будут обслуживать актёра до тех пор, пока он не извиниться перед покусанной официанткой.

Ранее телеведущая Эвелина Блёданс отметила, что Никита Кологривый идёт к олимпу славы через укусы.