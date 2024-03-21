Певец Shaman рассказал, кто на самом деле придумал ему сценический псевдоним

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, объяснил, кому обязан своим сценическим именем.
Дронов признал, что именно Лолита Милявская натолкнула его на мысль взять псевдоним Shaman. По воспоминанию артиста, это случилось 11 лет назад.
"Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову", — цитирует слова Ярослава Дронова "Комсомольская правда".
Ранее Лолита Милявская рассказала, куда певец Shaman потратил деньги Аллы Пугачёвой.
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