Певец Shaman рассказал, кто на самом деле придумал ему сценический псевдоним

Певец Shaman признал, что псевдоним ему подарила Лолита Милявская

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, объяснил, кому обязан своим сценическим именем.

Фото: ВК-аккаунт Дронова

Дронов признал, что именно Лолита Милявская натолкнула его на мысль взять псевдоним Shaman. По воспоминанию артиста, это случилось 11 лет назад.

"Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову", — цитирует слова Ярослава Дронова "Комсомольская правда".

Ранее Лолита Милявская рассказала, куда певец Shaman потратил деньги Аллы Пугачёвой.