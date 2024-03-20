Меган Фокс раскрыла секреты пластической хирургии. Какие операции делала звезда из-за дисморфии?

Меган Фокс впервые призналась в пластических операциях из-за дисморфии тела

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Меган Фокс, впервые откровенно рассказав о пластических операциях, призналась, что трижды делала маммопластику, начиная с 21 года, из-за комплексов по поводу своей груди.

Фото: Wikipedia by Amaiaaa12 is licensed under CC BY-SA 4.0

Она также уточнила, что сделала ринопластику один раз, несмотря на слухи о восьми операциях.

Актриса отметила, что, хотя регулярно использует филлеры и ботокс, не задумывается о хирургических вмешательствах в настоящее время.