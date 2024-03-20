В заведении, где Никита Кологривый покусал официантку, появились интересные отзывы

Посетители заведения, где Никита Кологривый устроил дебош, делятся отзывами

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В баре Новосибирска, где Никита Кологривый устроил драку, стали появляться остроумные отзывы.

Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Жители Новосибирска активно оставляют отзывы на заведение, в котором звезда сериала "Слово пацана" покусал официантку и устроил дебош.

"Плюсы: вкусно, уютно, красиво. Минусы: иногда заходит Н. Кологривый"; "Классное место, самое главное не попасться на кусучих клиентов"; "Я бы пришла, но боюсь быть покусанной", — писали клиенты заведения.

Ранее сообщалось, что Кологривому после пьяной драки в баре грозит арест.