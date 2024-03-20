В заведении, где Никита Кологривый покусал официантку, появились интересные отзывы

В баре Новосибирска, где Никита Кологривый устроил драку, стали появляться остроумные отзывы.
Жители Новосибирска активно оставляют отзывы на заведение, в котором звезда сериала "Слово пацана" покусал официантку и устроил дебош.
"Плюсы: вкусно, уютно, красиво. Минусы: иногда заходит Н. Кологривый";
"Классное место, самое главное не попасться на кусучих клиентов";
"Я бы пришла, но боюсь быть покусанной", — писали клиенты заведения.
Ранее сообщалось, что Кологривому после пьяной драки в баре грозит арест.
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