"Мать унижала и оскорбляла": Ольга Бузова раскрыла жуткие подробности своих отношений с рэпером Давой

Ольга Бузова рассказала об ужасах бывших отношений с рэпером Давой

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова в эфире программы "Человек-невидимка" поделилась ужасными подробностями о своих отношениях с рэпером Давай. Несмотря на то, что сначала она отказалась говорить о своем экс-возлюбленном, в конце концов она рассказала о своем выборе дистанцироваться от него.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Она отметила, что считает полное исключение этого человека из своей жизни единственным способом завершить больные и ненормальные отношения.

Бузова также раскрыла, как к ней относился бывший на самом деле, утверждая, что его мама оскорбляла ее и унижала, а также признавая, что очень любила Давида и благодарна ему за хорошее, что было в их отношениях.