Виктория Боня заявила, что Путин подтвердил её слова о людоедах в мировой элите: "Все крутили у виска"

Викторию Боню обрадовалао то, что Владимир Путин в своей речи высказался о каннибализме мировой элиты. Звезда "Дома-2" отметила, что она давно об этом говорила.
Виктория Боня давно занимается разоблачением мировой элиты. Подтверждение своих слов она нашла в речи Владимира Путина.
Модель напомнила, что говорила о людоедских привычках представителей мировой элиты ещё в период пандемии. Тогда над ней все смеялись, однако теперь Боня торжествует.
"Все крутили у виска, но зверя держать в мешке долго не получится. Он вырвется наружу. Именно так и происходит. Кто мне не верил и смеялся надо мной, когда я об этом говорила открыто? Теперь об этом говорит Путин, тоже будете смеяться? Или прислушаетесь к тому, что я говорю?" — написала Виктория в сторис Инстаграм*.
Ранее Владимир Путин заявил, что "бал вампиров" завершается.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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