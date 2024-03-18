Лера Кудрявцева обратилась к Путину после его победы на выборах: Владимир Владимирович — не подведите, по братски

Лера Кудрявцева о результатах выборов президента: все в России консолидировались

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила уникальность выборов президента России в 2024 году.

Фото: Инстаграм Кудрявцевой

Звезда ТВ отметила, что явка на избирательные участки была в этом году рекордной. На выборы явились даже те, кто ранее никогда не голосовал.

"В такое время иначе быть и не могло. Все в России консолидировались. Короче, Владимир Владимирович — не подведите, по братски", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Ранее певица Лолита Милявская объяснила Ксении Собчак, почему у неё нет фотоподтверждения её голосования на выборах.