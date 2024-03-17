Лолита Милявская по-военному ответила Ксении Собчак на призыв пойти на выборы: "Докладываю"

Лолита Милявская отчиталась перед Собчак по поводу голосования на выборах

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила Ксении Собчак, почему у неё нет фотоподтверждаения её похода на выборы президента России.

Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской

Милявская ответила на призыв журналистки Ксении Собчак посетить избирательный участок в дни проведения выборов российского президента.

Лолита заверила, что отдала свой голос ещё 15 марта, однако доказательств этому действию у певицы нет.

"Докладываю, проголосовала ещё 15, но скрин сделать не додумалась", — по-военному отчиталась Милявская в своём Telegram-канале.

Ранее Лолита Милявская заявила, что это она придумала Ярославу Дронову псевдоним SHAMAN.