Лолита Милявская по-военному ответила Ксении Собчак на призыв пойти на выборы: "Докладываю"

Лолита Милявская объяснила Ксении Собчак, почему у неё нет фотоподтверждаения её похода на выборы президента России.
Милявская ответила на призыв журналистки Ксении Собчак посетить избирательный участок в дни проведения выборов российского президента.
Лолита заверила, что отдала свой голос ещё 15 марта, однако доказательств этому действию у певицы нет.
"Докладываю, проголосовала ещё 15, но скрин сделать не додумалась", — по-военному отчиталась Милявская в своём Telegram-канале.
Ранее Лолита Милявская заявила, что это она придумала Ярославу Дронову псевдоним SHAMAN.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.