Стало известно, кто придумал Ярославу Дронову псевдоним SHAMAN

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Лолита рассказала, что помогла певцу SHAMAN с псевдонимом

0:51
Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская в беседе на YouTube-шоу "Повесточка" рассказала, что приложила руку к псевдониму музыканта Ярослава Дронова.

Лолита рассказала, что помогла певцу SHAMAN с псевдонимом
Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Они познакомились на проекте "Фактор А", где, по словам Лолиты, певица Алла Пугачева хорошо относилась к певцу SHAMAN.

"Вообще-то с Аллой Борисовной мы в одном проекте Shaman пестовали, целовали в щечки, и это я его Shaman-ом назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: "Ты какой-то шаман". И он мне говорит: "Представляешь, откуда пошло?" — рассказала артистка.

Она назвала Дронова искренним человеком, которому удается исполнять патриотические песни. Лолита отметила, что точно знает, о чем говорит, так как они постоянно пересекаются за кулисами.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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